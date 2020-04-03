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03 Nisan 2020, Cuma
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''Hareket etmekten vazgeçmeyin''

''Hareket etmekten vazgeçmeyin''

sporcusu , corona virüsü yüzünden spor yapmayı ihmal etmemek gerektiğini söyledi.

Eczacıbaşı VitrA sporcusu , corona virüsü yüzünden spor yapmayı ihmal etmemek gerektiğini söyledi. Arıcı, "Spordan vazgeçmeyelim ve hareketsiz kalmayalım. Sabırla ve iyi enerjiyle bu günlerin geçeceğine inanalım. Evde de hareket olur" diye konuştu.

  1. 3.4.2020
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