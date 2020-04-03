''Hareket etmekten vazgeçmeyin''

Eczacıbaşı VitrA sporcusu Beyza Arıcı, corona virüsü yüzünden spor yapmayı ihmal etmemek gerektiğini söyledi. Arıcı, "Spordan vazgeçmeyelim ve hareketsiz kalmayalım. Sabırla ve iyi enerjiyle bu günlerin geçeceğine inanalım. Evde de hareket olur" diye konuştu.