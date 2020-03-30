‘Herkesi özledim’

Liglerin ertelenmesinin ardından ülkesine dönüş yapan Eczacıbaşı Vitra'nın ABD'li yıldızı Sonja Newcombe, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. 22 saatlik bir yolculuğun ardından ülkesine döndüğünü kaydeden Newcombe, "Bu sürede bizi destekleyen herkese teşekkürler. Böyle bir zamanda ayrılmak, kariyerim boyunca verdiğim en zor kararlardandı. Yarım açılmış bir sayfa gibi hissediyorum. Dünyanın iyileşeceğine ve sevdiğimiz oyunu yeniden oynayacağımızı umuyorum. Evde olma isteğimize destek veren Eczacıbaşı'na da teşekkür ederim. Herkesi şimdiden özledim" ifadelerini kulllandı.