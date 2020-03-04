Türk Hava Yolları 3 - 0 ASKÖ Linz-Steg | MAÇ SONUCU - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Voleybol THY Challenge Kupası'nda yarı finalde!

3 - 0 Linz-Steg | MAÇ SONUCU

Türk Hava Yolları 3 - 0 ASKÖ Linz-Steg | MAÇ SONUCU

, Kadınlar rövanş maçında konuk ettiği 'nın Linz-Steg ekibini 3-0 mağlup etti. Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan adını yarı finale yazdırdı.

Voleybolda Kadınlar Challenge Kupası rövanş maçında , 'nın ASKÖ Linz-Steg ekibini 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, adını yarı finale yazdırdı.

Maçın 1. setinde Kingdon ve Havlickova ile etkili olan Türk Hava Yolları, seti 25-13 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Nursevil ile organize olan ev sahibi ekip, Şeyma ve Berin ile iyi savunma yaptı. Bu seti de 25-15 alan Türk Hava Yolları, skoru 2-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın 3. seti Türk Hava Yolları'nın 2-0 öne geçerek turu garantilemesiyle rahat bir havada geçti. Türk Hava Yolları, oyundan düşen rakibi karşısında 3. sette 25-16 üstünlük kurdu ve karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Fuad Aghayev (), Raquel Portela (Portekiz)

TÜRK HAVA YOLLARI: Nursevil Aydınlar Gökbudak, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Özge Kırdar Kınasts, Büşra Kılıçlı, Yasemin Özel, Ada Germen)

ASKÖ LİNZ-STEG: Duvnjak, Maros, Lott, Alexander, Deisl, Spasojevic (Hager, Maass, Teufl, Mesenböck, Trathnigg)

SETLER: 25-13, 25-15, 25-16

SÜRE: 61 dakika (18, 23, 20)


  1. 04.03.2020
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