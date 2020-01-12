Meryem Boz kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Meryem Boz'un boyu kaç? Hangi takımda oynuyor?
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, rakibi Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup ederken mücadeleye damga vuran isim Meryem Boz oldu. 36 sayı üreterek maçın en skoreri olurken bir anda odak noktası haline geldi. Sporseverler, sosyal medyada Boz'dan övgüyle söz ettiler ve binlerce paylaşım yaptılar... Diğer yandan Meryem Boz hakkında detaylı bilgi öğrenmek isteyen sporseverler oyuncunun yaşını, boyunu, nereli olduğunu arama motorlarına yazarak sordu. Peki, Meryem Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Yanıtlar haberimizde...
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Polonya'yı 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı. Maçta performansıyla fark yaratan isim olan Meryem Boz, herkesin ilgisini çekti. 36 sayı yapan ve sosyal medyada gündem olan Meryem Boz hakkında tüm bilgileri derledik...
MERYEM BOZ KİMDİR?
Meryem Boz, 3 Şubat 1988 Eskişehir doğumlu. 1.94 boyundaki başarılı oyuncu sırasıyla Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Seramiksan'da forma giydi.
Milli takımlarda küçük kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, A Milli Bayan Voleybol Takımımız ile 2015 yılında CEV Avrupa Ligi`nde gümüş, 2010 yılında ise bronz madalya elde etmişti. Meryem Boz ayrıca 2017 yılında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Bayan Voleybol Takımımızın kadrosunda yer almıştı.
Kulüp kariyerinde 2010-2011 sezonunda Polonya Ligi`nde Atom Trefl Sopot ile ikincilik, Fenerbahçe formasıyla 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası`nda üçüncülük ve 2012-2013 CEV Kupası`nda ikincilik başarıları olan Meryem Boz, Bursa Büyükşehir Belediye ile 2014-2015 sezonu CEV Challenge Kupası`nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Başarılı oyuncu ayrıca 2014-15 sezonunda CEV Challenge Kupası`nın en skoreri ve en değerli oyuncusu seçilmişti.
Meryem Boz, 2017-2018 Vestel Venus Sultanlar Ligi`ni toplamda 495 sayı ve set başına 5 sayı ortalamasıyla en skorer beşinci oyuncu olarak tamamlamıştı. Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Meryem Boz, Aydın'ın gururu oldu.
Bu sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor forması altında çıktığı 11 lig, 2 kupa olmak üzere toplam 13 maçta performansıyla dikkat çeken Meryem Boz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Takım kadrosunda yer aldı. Pasör çaprazı pozisyonunda görev alan 1.94'lük Meryem Boz, 7-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek olan turnuvada Milli Takım'ın önemli bir kozu oldu.
- 12.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Meryem Boz kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Meryem Boz'un boyu kaç? Hangi takımda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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