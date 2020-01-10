Kadınlar Tenis Birliği (WTA), İstanbul'u yeniden tur takvimine dahil etti. Şehir, 20-26 Nisan'da WTA turnuvasına ev sahipliği yapacak. 2011-2013 yılları arasında WTA finalleri İstanbul'da olmuştu.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), İstanbul'u yeniden tur takvimine dahil etti. Şehir, 20-26 Nisan'da WTA turnuvasına ev sahipliği yapacak. 2011-
2013 yılları arasında WTA finalleri İstanbul'da olmuştu.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
İstanbul WTA’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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