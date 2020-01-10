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10 Ocak 2020, Cuma
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’da

İstanbul WTA’da

(), 'u yeniden tur takvimine dahil etti. Şehir, 'da WTA turnuvasına ev sahipliği yapacak. 2011-2013 yılları arasında WTA finalleri İstanbul'da olmuştu.

Kadınlar Tenis Birliği (), 'u yeniden tur takvimine dahil etti. Şehir, 'da WTA turnuvasına ev sahipliği yapacak. 2011-
2013 yılları arasında WTA finalleri İstanbul'da olmuştu.

  1. 10.1.2020
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