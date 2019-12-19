Dukla Liberec 3-0 Galatasaray HDI Sigorta

Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak üst tura yükseldi.
Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak üst tura yükseldi.
Liberec şehrindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 27-25, 25-19 ve 25-12'lik setlerle mücadelenin normal süresini 3-0 önde kapattı.
Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçta Dukla Liberec'i 3-1 mağlup etmesi nedeniyle mücadeleyi altın sete taşıdı. Sarı-kırmızılı ekip, altın sette rakibine 15-11 üstünlük kurarak 8'li final turuna adını yazdıran taraf oldu.
- 19.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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