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19 Aralık 2019, Perşembe
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MAÇ SONUCU 3-1

MAÇ SONUCU Arkas Spor 3-1 Dinamo Bükreş

Erkekler 16'lı final turu rövanş karşılaşmasında Romanya temsilcisi 'i 3-1 mağlup eden , 8'li final turuna adını yazdırdı.

Voleybol Erkekler 16'lı final turu rövanş maçında Romanya temsilcisi 'i 3-1 mağlup eden , 8'li final turuna yükseldi.

İlk maçta da rakibini 3-0 yenen mavi-beyazlı ekip, 8'li final turunda temsilcisi United Volleys'le mücadele edecek.

  1. 19.12.2019
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