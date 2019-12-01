Nilüfer şans tanımadı: 3-1
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Nilüfer Bld., Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin setleri; 25-14, 25-18, 21-25 ve 25-15'lik sona erdi. F.Bahçe ise evinde ağırladığı Ankara Karayolları'nı 3-0 yenerken, diğer maçta Yeşilyurt, Aydın BB'yi 3-0 mağlup etti. Efeler Ligi'nde ise Halkbank, İnegöl'e konuk olduğu maçta 3-2 yenildi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Nilüfer Bld., Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mücadelenin setleri; 25-14, 25-18, 21-25 ve 25-15'lik sona erdi. F.Bahçe ise evinde ağırladığı Ankara Karayolları'nı 3-0 yenerken, diğer maçta Yeşilyurt, Aydın BB'yi 3-0 mağlup etti. Efeler Ligi'nde ise Halkbank, İnegöl'e konuk olduğu maçta 3-2 yenildi.
- 1.12.2019
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Nilüfer şans tanımadı: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.