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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Sonunu getiremedik

Sonunu getiremedik

Altı , 'nda yarı finalde 'ya 3-2 yenildi.

Altı , 'nda yarı finalde 'ya 3-2 yenildi. 'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, İtalya karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Milli takım, İtalya'ya 25-19, 26-24, 21-25, 16-25 ve 16-18'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Türkiye, üçüncülük maçında bugün 01.30'da ile karşı karşıya gelecek.
  1. 22.7.2019
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