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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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en iyilerden biri’

‘Motta en iyilerden biri’

hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı'nın pasörü , baş antrenör 'ya övgüler yağdırdı.

hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı'nın pasörü , baş antrenör 'ya övgüler yağdırdı. İkinci sezonu olduğunu hatırlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Evimde gibiyim. Artık kulüpteki herkesi tanıdım ve daha iyi bir sezon geçireceğimi düşünüyorum. Motta dünyanın en iyi antrenörlerinden biri, onunla çalışmak gerçekten çok gurur verici" ifadelerini kullandı.
  1. 22.7.2019
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