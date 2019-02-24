Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı.
Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
EFELER LİGİ:
Tokat Belediye Plevne-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0
Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor: 1-3
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ:
Karayolları-Çanakkale Belediyespor: 3-2
Beşiktaş-Türk Hava Yolları: 1-3
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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