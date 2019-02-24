Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
24 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

ve 'nde 20. hafta maçları tamamlandı.

Voleybolda ve 'nde 20. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

EFELER LİGİ:

Tokat Belediye Plevne-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0

Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor: 1-3

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ:

Karayolları-Çanakkale Belediyespor: 3-2

Beşiktaş-Türk Hava Yolları: 1-3

  1. 24.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN