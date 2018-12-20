VakıfBank dur durak bilmiyor!
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında konuk olduğu Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.
Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan müsabakada VakıfBank, 25-16, 25-16 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla VakıfBank, grupta ikide iki yaptı, Maritza ise ikinci maçını da kaybetti.
- 20.12.2018 20:52
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
-
"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
VakıfBank dur durak bilmiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.