VakıfBank dur durak bilmiyor!

Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan müsabakada VakıfBank, 25-16, 25-16 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla VakıfBank, grupta ikide iki yaptı, Maritza ise ikinci maçını da kaybetti.