VakıfBank dur durak bilmiyor!
20 Aralık 2018, Perşembe
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dur durak bilmiyor!

VakıfBank dur durak bilmiyor!

Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında konuk olduğu Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.

Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan müsabakada , 25-16, 25-16 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla VakıfBank, grupta ikide iki yaptı, Maritza ise ikinci maçını da kaybetti.

  1. 20.12.2018 20:52
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