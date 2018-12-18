Galatasaray HDİ Sigorta Rusya deplasmanında
18 Aralık 2018, Salı
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HDİ deplasmanında

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> HDİ <a href="/index/sigorta?id=a70cceac-ac42-4c69-bc49-374914b8fd31" class="" rel="tag">Sigorta</a> <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a> deplasmanında

, voleybolda Kadınlar 8'li final turu ilk maçında 'nın Yenisei takımına konuk olacak.

, voleybolda Kadınlar 8'li final turu ilk maçında 'nın Yenisei takımına konuk olacak.

Krasnoyarsk kentindeki Dvorkina Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.00'de başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak 2019 tarihinde 'da yapılacak.

  1. 18.12.2018 10:55
  2. Güncelleme: 18.12.2018 12:16
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