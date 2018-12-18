Galatasaray HDİ Sigorta Rusya deplasmanında
Galatasaray HDI Sigorta, voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Rusya'nın Yenisei takımına konuk olacak.
Galatasaray HDI Sigorta, voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Rusya'nın Yenisei takımına konuk olacak.
Krasnoyarsk kentindeki Dvorkina Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.00'de başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da yapılacak.
- 18.12.2018 10:55
- Güncelleme: 18.12.2018 12:16
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Kurtarıcı!
Toplam 2
Yorum
gsgs belhanda son dönemlerde toparladı ama eğer aldığımızdan karla satabiliyorsak çok büyük paralar beklemeden satın.bir daha talibi çıkmayabilir
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Ersun Yanal: "Fenerbahçe tempolu ve hücum oynayacak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Bu futbolcularla hiçbir şey oynayamsaz . takımın başına Morinho , Guardiola gelse ne yazar ruhsuzlar takımı olmuş fenerbahçe.
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ | GOLLER
Toplam 4
Yorum
Fener kümeye Lig'in dibini ilgilendiren ve denk kuvvetlerin maçı oldu sonuç ahahahah normal yani ahahahahaha :))))
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