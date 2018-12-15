Voleybol liglerinde toplu sonuçlar!
Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları başladı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Voleybol Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları başlarken, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta mücadelesi sona erdi.
Liglerde yapılan maçların sonuçları şöyle:
EFELER LİGİ:
Halkbank-Arhavi Belediyespor: 3-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 3-1
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray: 3-1
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ:
Çanakkale Belediyespor-Karayolları: 2-3
Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank: 3-1
THY-Beşiktaş: 3-1
- 15.12.2018 23:20
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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