Voleybol liglerinde toplu sonuçlar!
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Voleybol liglerinde toplu sonuçlar!

Voleybol liglerinde toplu sonuçlar!

'nde 11. hafta maçları başladı, 'nde 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Voleybol 'nde 11. hafta maçları başlarken, 'nde 9. hafta mücadelesi sona erdi.

Liglerde yapılan maçların sonuçları şöyle:

EFELER LİGİ:

Halkbank-Arhavi Belediyespor: 3-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 3-1

İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray: 3-1

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ:

Çanakkale Belediyespor-Karayolları: 2-3

Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank: 3-1

THY-Beşiktaş: 3-1

  1. 15.12.2018 23:20
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