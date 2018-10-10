Bakan Kasapoğlu’ndan Halkbank’a tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı müzesine götüren Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götüren Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu mesajında, "2017-2018 sezonu Voleybol Efeler Ligi şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley ikincisi Maliye Piyango arasında Ankara'da oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2018-2019 Voleybol Sezonu'nun tüm kulüplerimiz için hayırlı olmasını ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 10.10.2018 09:31
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Ali Galatasaray'i engeleyebilmek icin hep yapiliyor bu algilar zaten, Imparator herkese korku saldi.
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erol yuzde 99 tayfun fb basına teknık adam olarak gelmıcek
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