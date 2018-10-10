Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı müzesine götüren Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’ndan ’a tebrik mesajı

    Bakan Kasapoğlu’ndan Halkbank’a tebrik mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı müzesine götüren ’nı tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götüren 'nı tebrik etti.

    mesajında, "2017-2018 sezonu Voleybol Efeler Ligi şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley ikincisi Maliye Piyango arasında 'da oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2018-2019 Voleybol Sezonu'nun tüm kulüplerimiz için hayırlı olmasını ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 10.10.2018 09:31
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