Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi milliler, 25-15, 25-23 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı.

Milliler, Kanada ile son 2 günde yaptığı maçları 3-2 ve 3-0 kazanmıştı.