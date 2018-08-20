A Milli Kadın Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    A Takımı, 'yı yendi

    A Milli Kadın Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi

    'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımı, üçüncü ve son özel maçta 'yı yendi.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi milliler, 25-15, 25-23 ve 25-21'lik setlerle kazandı.

    Milliler, ile son 2 günde yaptığı maçları 3-2 ve 3-0 kazanmıştı.

    1. 20.8.2018 22:38
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