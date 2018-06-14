Eczacıbaşı altyapısı Şahin’e emanet – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    Eczacıbaşı altyapısı Şahin’e emanet

    Eczacıbaşı altyapısı Şahin’e emanet
    Eczacıbaşı Spor Kulübü Altyapı Koordinatörlüğü görevine tecrübeli antrenör İsmail Şahin getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIVB 1. ve TVF 4. Kademe antrenörlük belgelerine sahip olan Şahin, daha önce Vakıfbank altyapı, A ve altyapısı, Altınyurt, Enka A Takımı ve altyapısı, Güneş A Takımı ve altyapısı, Pertevniyal Spor Kulübü ve takımlarını çalıştırdı.
    1. 14.6.2018
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