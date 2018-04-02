Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisi heyecanı
Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor ile Halkbank arasındaki ikinci maç, yarın İzmir'de oynanacak.
Halkbank'ın ilk maçta Arkas Spor'u yenerek 1-0 öne geçtiği seride, ikinci karşılaşma yarın saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak. Kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak final serisinde üçüncü müsabaka, 7 Nisan Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:15
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 6
Yorum
ÇEPNİOĞLU Kuckanın geldi geleli tek olumlu haraketi ama bir işe yaramadı. 2,5 m € 'luk gol de denebilir.
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G.Saray'dan skorbord açıklaması
Toplam 1
Yorum
gs yani uefa kupası da kastedilmiş olabilir.kimsesinin müzesinde yok gibi.
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Trabzonspor’da iki hata, iki gol
Toplam 1
Yorum
maho KUÇKA bu takımdan acil gönderilmeli takım eksik oynuyor rıza haca
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