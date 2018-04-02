Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisi heyecanı – Fotomaç – 02 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'nde şampiyonluk serisi heyecanı

    Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisi heyecanı

    Voleybol play-off final serisinde ile arasındaki ikinci maç, yarın 'de oynanacak.

    'ın ilk maçta 'u yenerek 1-0 öne geçtiği seride, ikinci karşılaşma yarın saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak. Kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak final serisinde üçüncü müsabaka, 7 Nisan Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN