Ziraat Bankası'nda hedef Avrupa şampiyonluğu!
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa'da şampiyonluk heyecanı yarın başlıyor.
Başkent ekibiyle, Polonya'dan Asseco Resovia Rzeszow'u kupa dışında bırakan Belogorie arasında Cosmos Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Maçı Azerbaycan'dan Eldar Zulfugarov ve Bulgaristan'dan Ivan Momirov hakem ikilisi yönetecek.
Karşılaşmanın rövanşı 10 Nisan Salı günü saat 19.00'da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:36
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Necip ve Medel göreve
Toplam 1
Yorum
Kartalım Sahamızda döküldük resmen varmı böyle birşey ya. Artık oyun tarzımız mide bulandırıcı geliyor. Bu takımın sinerjisini bozdular toparlanamaz.
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Çebi: Şansımız hepsinden çok
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Haklısın hakemler ve federasyon sizden yana daha ne olsun değil mi.
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Burak Yılmaz isyanı!
Toplam 3
Yorum
tutkun61 trabzondan Kimsenin burak yılmazı gs ye gol atmamak istediği şeklinde düşündüğnü sannetmiyorum
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