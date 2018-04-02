Ziraat Bankası'nda hedef Avrupa şampiyonluğu! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'nda hedef Avrupa şampiyonluğu!

    Ziraat Bankası'nda hedef Avrupa şampiyonluğu!

    Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa'da şampiyonluk heyecanı yarın başlıyor.

    CEV Kupası yarı finalinde İtalya'dan Calzedonia takımını eleyerek finale yükselen , şampiyonluk yolundaki ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie Belgorod ekibiyle karşılaşacak.

    Başkent ekibiyle, Polonya'dan Rzeszow'u kupa dışında bırakan Belogorie arasında Cosmos Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Maçı Azerbaycan'dan Eldar Zulfugarov ve Bulgaristan'dan Ivan Momirov hakem ikilisi yönetecek.

    Karşılaşmanın rövanşı 10 Nisan Salı günü saat 19.00'da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:36
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