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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Voleybolda heyecan sürüyor

    Voleybolda heyecan sürüyor
    Efeler Ligi'nde G.Saray, 14.00'te Ziraat 'nı konuk edecek. Günün diğer maçında 19.00'da Arkas, İnegöl'le karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank, 19.00'da D. karşısında sahne alırken; CEV Kupası'nda Eczacıbaşı, 17.00'de Yamamay'ı ağırlayacak.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:31
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