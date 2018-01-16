Sultanlar Ligi'nde perde aralanıyor
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın oynanacak VakıfBank - Beşiktaş maçıyla başlayacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Lider Eczacıbaşı VitrA da aynı gün Galatasaray'ı ağırlayacak. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati ise 19.00.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. hafta karşılaşmalarının programı şöyle;
YARIN
16.00 VakıfBank - Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
16.30 Seramiksan - Halkbank (Yıldırım Beyazıt Spor Salonu)
17.30 Bursa B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld. (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
18.30 Fenerbahçe - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. (Metro Enerji Salonu)
19.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray (TVF Burhan Felek Voleybol Salonu)
18 OCAK PERŞEMBE
15.00 İlbank - Nilüfer Bld. (TVF Başkent Voleybol Salonu)
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:42
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Şampiyon olacağız
Toplam 1
Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
Toplam 1
Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
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Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
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