Sultanlar Ligi'nde perde aralanıyor

Lider Eczacıbaşı VitrA da aynı gün Galatasaray'ı ağırlayacak. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati ise 19.00.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. hafta karşılaşmalarının programı şöyle;



YARIN

16.00 VakıfBank - Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

16.30 Seramiksan - Halkbank (Yıldırım Beyazıt Spor Salonu)

17.30 Bursa B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld. (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

18.30 Fenerbahçe - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. (Metro Enerji Salonu)

19.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray (TVF Burhan Felek Voleybol Salonu)

18 OCAK PERŞEMBE

15.00 İlbank - Nilüfer Bld. (TVF Başkent Voleybol Salonu)

