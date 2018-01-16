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    16 Ocak 2018, Salı
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    Sultanlar Ligi'nde perde aralanıyor

    Sultanlar Ligi'nde perde aralanıyor

    2017 - 2018 Voleybol Sezonu 'nde 14. hafta heyecanı yarın oynanacak VakıfBank - Beşiktaş maçıyla başlayacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

    Lider Eczacıbaşı VitrA da aynı gün Galatasaray'ı ağırlayacak. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maçın başlama saati ise 19.00.
    'nde 14. hafta karşılaşmalarının programı şöyle;

    YARIN
    16.00 VakıfBank - Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
    16.30 Seramiksan - Halkbank (Yıldırım Beyazıt Spor Salonu)
    17.30 Bursa B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld. (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
    18.30 Fenerbahçe - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. (Metro Enerji Salonu)
    19.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray (TVF Burhan Felek Voleybol Salonu)
    18 OCAK PERŞEMBE
    15.00 İlbank - Nilüfer Bld. (TVF Başkent Voleybol Salonu)

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:42
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