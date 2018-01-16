Seramiksan'ın konuğu Halkbank
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini alan Seramiksan, 14. hafta mücadelesinde yarın evinde Halkbank'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Ligde 10. sırada yer alan Seramiksan, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 yenildiği 6. basamaktaki rakibini bu kez taraftarının desteğiyle dize getirerek galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:43
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Talisca’dan Benfica’ya ret
Toplam 2
Yorum
TCelcius adam benficayı silmiş zaten bizdede durmaz kafasındaki şampiyonlar liginde parlayıp avrupa kuluplerine yamanmak bu sene ligde hiçbir iş yap
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
Toplam 3
Yorum
agit demirci türkiye kupası galatasarayın bu sene.....!!!
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Yılın takası
Toplam 7
Yorum
ahmet emre gelse bile sonu velbuena gibi olacak bireysel futbol oynuyor aykut hoca oynatmaz...
Seramiksan'ın konuğu Halkbank haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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