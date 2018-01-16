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    16 Ocak 2018, Salı
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    'ın konuğu Halkbank

    Seramiksan'ın konuğu Halkbank

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda 'a 3-1 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini alan , 14. hafta mücadelesinde yarın evinde Halkbank'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Ligde 10. sırada yer alan Seramiksan, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 yenildiği 6. basamaktaki rakibini bu kez taraftarının desteğiyle dize getirerek galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:43
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