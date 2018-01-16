Halkbank, Ford Store Levoranta'yı ağırlayacak
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Finlandiya'nın Ford Store Levoranta ekibiyle karşılaşacak.
TVF Başkent Salonu'ndaki maç, saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Polonyalı Maciej Twardowskl ile Avusturyalı Sinisa Isajlovic hakem ikilisi yönetecek. B Grubu'nda birer galibiyet ve yenilgisi bulunan iki takımdan Halkbank, 3 puanla ikinci, Ford Store Levoranta ise 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Halkbank, gruptaki ilk maçında deplasmanda Alman ekibi VfB Friedrichshafen'e 3-1 mağlup olmuş, ikinci karşılaşmasında sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenmişti. Ford Store Levoranta ise ilk maçında sahasında PAOK'u 3-2 yenmiş, ikinci müsabakasında yine evinde VfB Friedrichshafen'e 3-0 mağlup olmuştu.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:08
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Şampiyon olacağız
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Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
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Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
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Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
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