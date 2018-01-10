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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    , 'yı konuk edecek

    Fenerbahçe, Igor Gorgonzola'yı konuk edecek

    Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 2. maçında yarın İtalya'nın ekibini ağırlayacak.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Gruptaki ilk maçlarda sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Agel'i 3-1 yenerken, ise bir başka İtalya takımı 'e rakip sahada 3-1 mağlup olmuştu.

    B Grubu'nda ikinci hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M Puan

    Imoco Volley

    1

    1

    0

    3

    1

    1

    0

    3

    Agel

    1

    0

    1

    0

    Igor Gorgonzola

    1

    0

    1

    0

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:34
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