Fenerbahçe, Igor Gorgonzola'yı konuk edecek
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 2. maçında yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Gruptaki ilk maçlarda sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Agel'i 3-1 yenerken, Igor Gorgonzola ise bir başka İtalya takımı Imoco Volley'e rakip sahada 3-1 mağlup olmuştu.
B Grubu'nda ikinci hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|Puan
|
Imoco Volley
|
1
|
1
|
0
|
3
|
1
|
1
|
0
|
3
|
Agel
|
1
|
0
|
1
|
0
|
Igor Gorgonzola
|
1
|
0
|
1
|
0
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:34
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