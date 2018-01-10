Fener tam gaz
Efeler Ligi 12. Hafta maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş’a set vermedi Setleri 19-25, 13-25, 14-25 geçen sarı lacivertliler 8 galibiyetle 5. sırada yer aldı
Voleybol Efeler Ligi 12. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 ile geçti. F.Bahçe, Beşiktaş'ın servis hatalarını Gladyr ile değerlendirerek teknik molaya 12-10 önde girdi. Sket ve Metin Toy ile sayı üreten sarı-lacivertliler, seti 25-19 kazandı. 2. sette Metin Toy'un smaç servisleriyle sayılar bulan F.Bahçe, molaya 12-4 üstünlükle girdi.
3 SETTE DE ALKIŞLANDI
Gladyr'ın aktif blokları ile rakibini durdurmayı başaran F.Bahçe, seti 25-13 bitirdi. Beşiktaş son sete iyi başlamasına rağmen F.Bahçe rakibini yakaladı. Etkili oyununu sürdürdü. Seti 25-14 maçı ise 3-0 kazandı. Efeler Ligi'nin ilk devresinde oynanan derbiyi de aynı skorla kazanan Fenerbahçe, ligde 8. galibiyetini alarak 5. sıradaki yerini korudu
3 SETTE DE ALKIŞLANDI
Gladyr'ın aktif blokları ile rakibini durdurmayı başaran F.Bahçe, seti 25-13 bitirdi. Beşiktaş son sete iyi başlamasına rağmen F.Bahçe rakibini yakaladı. Etkili oyununu sürdürdü. Seti 25-14 maçı ise 3-0 kazandı. Efeler Ligi'nin ilk devresinde oynanan derbiyi de aynı skorla kazanan Fenerbahçe, ligde 8. galibiyetini alarak 5. sıradaki yerini korudu
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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