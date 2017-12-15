 Kupa Voley sürüyor – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Kupa Voley sürüyor

    Kupa Voley sürüyor
    Erkekler Kupa Voley'de final etabı başlıyor. Çeyrek finalde günün programı: 12.00: Ziraat Bankası- İnegöl, 14.00: Arkas-Maliye Piyango, 16.30: İBB-Fenerbahçe, 18.30 Halkbank-Galatasaray. Yarı final karşılaşmaları yarın, final maçı ise 17 Aralık'ta Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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