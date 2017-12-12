Aslan'dan, Kartal'a farklı tarife!

İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, çeyrek finale yükselerek Halkbank'ın rakibi oldu. Maçın 1. setinin başında iki takım da çok servis kaçırdı. Karşılıklı ataklar sonrası Galatasaray HDI Sigorta, Akhrem'in smacı ile teknik molayı 12-8 önde geçti. Rakibinin hücumlarını iyi bloklarla engelleyen sarı-kırmızılı takım, ilk seti 25-16 önde bitirdi.

Beşiktaş, 2. sete iyi başladı ve 3-1 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, Ufuk Minici'nin servis sayısıyla skoru 4-4 beraberliğe getirdi. Yasin Aydın'ın atağıyla sayı bulan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molaya 12-10 önde girdi. Dengeli geçen bu setin sonlarına doğru Ertuğrul Gazi Metin'in bloklarıyla etkili olan sarı-kırmızılı ekip, Doğukan Ulu'nun smacıyla seti 25-20 kazandı.

Mücadelenin 3. setinde iki takım farklı kadroyla sahada yer aldı. Karşılıklı sayıların alındığı bu setin teknik molasında sarı-kırmızılı ekip, 12-11 üstünlük sağladı. Basit hatalar yapan Beşiktaş karşısında Ufuk Minici'nin ataklarıyla etkili olan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-20 ve karşılaşmayı da 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.