Halkbank'ın Avrupa mücadelesi başlıyor

Ligde B Grubu'nda yer alan Halkbank, grup etabında Almanya'dan VfB Friedrichshafen, Finlandiya'dan Ford Store Levoranta ve Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak. Halkbank, gruptaki ilk maçında, 7 Aralık Perşembe günü VfB Friedrichshafen'e konuk olacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Halkbank'ın Sırp başantrenörü Slobodan Kovac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar bu grupta olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyor. Grubumuzda Avrupa'nın isim olarak en güçlü takımları yokmuş gibi gözükse de çok iyi voleybol oynayan takımlara karşı mücadele edeceğiz." dedi.

Gruptaki rakiplerini değerlendiren Kovac, "VfB Friedrichshafen'in, Avrupa kupalarında önemli bir mazisi var. PAOK'un çok iyi oyuncuları bulunuyor. Öte yandan Finlandiya voleybolu son 10 yılda Avrupa'da çok önemli bir noktaya geldi. Belki karşımızda çok büyük bir takım yokmuş gibi gözüküyor ama bizim çok büyük bir takım gibi oynamamız en iyi oyunumuzu sahaya koymamız gerekiyor. Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum, çünkü ilk maçı dışarıda oynayacağız, sonraki iki maç iç sahada olacak. Eğer akıllı olursak bunu lehimize kullanabiliriz." şeklinde konuştu.

VfB Friedrichshafen'in teknik olarak yüksek kapasiteli bir takım olduğunu ifade eden Kovac, "Servis karşılaması iyi olan bir takım, böylece çok fazla orta alandan hücum yapabiliyorlar. Etkili orta oyunculara sahipler ve bunu kırmanın tek bir yolu var; o da iyi servis atmak. Onları köşelerden yüksek top oynamak zorunda bırakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ TAKVİMİ

Halkbank'ın ligdeki maç takvimi TSİ şöyle:

7 Aralık Perşembe:

22.00 VfB Friedrichshafen-Halkbank (Friedrichshafen)

21 Aralık Perşembe:

17.30 Halkbank-PAOK (TVF Başkent)

17 Ocak 2018 Çarşamba:

17.30 Halkbank-Ford Store Levoranta (TVF Başkent)

1 Şubat 2018 Perşembe:

20.00 Ford Store Levoranta-Halkbank (Turku)

13 Şubat 2018 Salı:

20.00 PAOK-Halkbank (Selanik)

28 Şubat 2018 Çarşamba:

17.30 Halkbank-VfB Friedrichshafen (TVF Başkent)