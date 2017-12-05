Arkas Spor'un Avrupa kupalarında 13. sezonu

Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı 2009'da müzesine götüren ve erkeklerde Avrupa kupalarında bu başarıyı yakalayan ilk Türk ekibi olan Arkas Spor, bu sezon Avrupa'da üst üste 13. kez mücadele edecek.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 6, CEV Kupası'nda 3, Challenge Kupası'nda 2 ve Top Teams Kupası'nda 1 kez mücadele eden İzmir temsilcisi, Avrupa'da 91 maçta 53 galibiyet ve 38 yenilgi aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de dörtlü finale yükselen ve bunu başaran ilk erkek Türk takımı olan Arkas Spor, geçen yıl ise 3. ön eleme turundan başladığı organizasyonda gruptan çıkmasına rağmen 12'li play-off turunda organizasyona veda etti.

E GRUBU'NDA YER ALACAK

E Grubu'nda Belçika'dan Noliko, İtalya'dan Diatec ve Polonya'dan Zaksa ile mücadele edecek Arkas Spor, ilk hafta mücadelesinde yarın saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Zaksa'yı konuk ettikten sonra 20 Aralık Çarşamba günü Belçika deplasmanında Noliko ve 18 Ocak 2018'de dış sahada Diatec'le karşılaşacak.

Arkas Spor, 1 Şubat Perşembe günü İzmir'de Diatec'le, 14 Şubat Çarşamba günü yine İzmir'de Noliko ve 28 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Zaksa ile mücadele edecek.

AVRUPA KUPALARI

Arkas Spor'un 2006'dan bu yana mücadele ettiği organizasyonlardaki performansı şöyle: