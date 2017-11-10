"Haydi Salihli maça sen yoksan bir kişi eksiğiz"

Ligin 7. haftasında 12 Kasım Pazar Günü konuk edeceği Sarıyer Belediyespor maçı hazırlıklarına sürdüren Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, tüm Salihli halkını maça davet ederek, “Sen yoksan bir kişi eksiğiz” dedi.

Geride kalan 6 haftada elde ettiği 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 15 puan toplayarak zirve yarışından kopmayan Salihli Belediyespor, Sarıyer Belediyespor maçı hazırlıklarını Baş Antrenör Bora Şensoy yönetiminde Atatürk Spor Salonu'nda sürdürüyor.



Bu hafta sonu önemli maça ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Baş Antrenör Bora Şensoy, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi'nin ortaklaşa kente kazandırdığı Atatürk Spor Salonu'nda Alaşehir Belediyespor, Gez Grup Maltepe Yalıspor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden yendik. Şimdi grubun iyi ekiplerinden olan Sarıyer Belediyespor'u Pazar Günü, rakiplerimize set dahi vermediğimiz Atatürk Spor Salonu'nda yenerek, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.



Haftayı 3 puanla kapatmak istediklerini belirten Şensoy, "Yeşil-beyazlı ekip olarak sezon öncesi bir hedef belirlemiştik. Hedefimiz ise önce play-offlara kalmaktı. Şimdi play-off yolunda taraftarımıza da büyük görev düşüyor. Bizimle bu yolda olan tüm taraftarlarımızı Pazar Günü Atatürk Spor Salonu tribünlerinde görmek istiyoruz. Çünkü siz yoksanız biz bir kişi eksiğiz" dedi.