"Haydi Salihli maça sen yoksan bir kişi eksiğiz"
Ligin 7. haftasında 12 Kasım Pazar Günü konuk edeceği Sarıyer Belediyespor maçı hazırlıklarına sürdüren Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, tüm Salihli halkını maça davet ederek, “Sen yoksan bir kişi eksiğiz” dedi.
Bu hafta sonu önemli maça ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Baş Antrenör Bora Şensoy, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi'nin ortaklaşa kente kazandırdığı Atatürk Spor Salonu'nda Alaşehir Belediyespor, Gez Grup Maltepe Yalıspor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden yendik. Şimdi grubun iyi ekiplerinden olan Sarıyer Belediyespor'u Pazar Günü, rakiplerimize set dahi vermediğimiz Atatürk Spor Salonu'nda yenerek, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
Haftayı 3 puanla kapatmak istediklerini belirten Şensoy, "Yeşil-beyazlı ekip olarak sezon öncesi bir hedef belirlemiştik. Hedefimiz ise önce play-offlara kalmaktı. Şimdi play-off yolunda taraftarımıza da büyük görev düşüyor. Bizimle bu yolda olan tüm taraftarlarımızı Pazar Günü Atatürk Spor Salonu tribünlerinde görmek istiyoruz. Çünkü siz yoksanız biz bir kişi eksiğiz" dedi.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:53
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3 transferle yarışta varız
Toplam 14
Yorum
FENERLİ ŞEYTAN LAKAPINI BOŞUNA VERMEMİŞLER HER TARAFI AYRI OYNUYOR
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 12
Yorum
Ardanın miyadı doldu Sabri gibi pes etmeyecekti.Her zaman hazır olacaktı.Ardanın yürüyecek hali yok.Ayrıca galatasarayı küçük görüp çok kapris yapabilir ve yapar
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 12
Yorum
ultrAslan 07 gelsin tudor kimlerin biletini kesti ya adam gibi oynar yada külübe bekçisi olur rahat olun bi yeri karıstıramaz snejderi bile boşa yollamdı
"Haydi Salihli maça sen yoksan bir kişi eksiğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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