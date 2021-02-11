Zeki Uzundurukan'dan flaş sözler! " Fenerbahçe Karagümrük maçını kaybederse Erol Bulut ile yollar ayrılır"

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Uzundurukan, "Fenerbahçe, Karagümrük maçını kaybederse Erol Bulut ile yollar ayrılır. Eğer hocaya sabrederlerse şampiyonluk da gider" ifadelerini kullandı.

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Uzundurukan, Fenerbahçe'nin Karagümrük'e yenilmesi halinde Erol Bulut ile büyük ölçüde yolların ayrılacağını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Fenerbahçe ve Galatasaray için artık tek bir kulvar var lig. Bütün enerjilerini buraya vermek zorundalar. Ama bir şampiyon çıkacak. Şampiyon olamayan takım ciddi bir maddi hasara uğralayacak. Bir krize girecek. Fenerbahçe bu hafta oynanacak olan Karagümrük maçını kaybederse hoca ile yollar ayrılır. Biz zsabredelim derlerse geçmiş olsun şampiyonluk da gider.