Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica: Fenerbahçe ile karşılaştırılamayız

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Marius Sumudica, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Zor bir maçtı. Güçlü bir takıma karşı oynadık, bizden daha iyilerdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini denedik. Onlar bizden bir gün daha fazla dinlendi. Ağlıyormuş gibi olmayayım. Takımımız, Fenerbahçe ile karşılaştırılamaz." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...