WTA Merida Şampiyonu Zeynep Sönmez: Türk kadınlarından her dalda başarı geliyor!

Son dakika spor haberi: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sönmez, Türkiye'ye döndükten sonra A Spor'a özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şampiyon milli sporcumuz, açıklamalarında "Bir kadın sporcu olarak bunu başarmış olmak ve böyle bir başarıyı Türkiye'ye armağan edebilmek benim için çok özel. Başardığımda ilk olarak Türk bayrağıyla fotoğraf çekilmek istedim. Ne güzel ki Türk kadınlarından her dalda birçok başarı geliyor. Onlardan biri olmak kendimi çok iyi hissettiriyor." ifadelerine yer verdi.