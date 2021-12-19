Vitor Pereira derbi sonrası konuştu! "Başkana olan tepki..."

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Teknik Direktör Vitor Pereira maçtan sonra basın toplantısı düzenledi. Pereira, "İki iyi takım karşılaştı. Başkanımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Takımıma baktığımda birlik olduğunu gördüm. Ben burada olmaktan gururluyum, çıkan spekülasyonlar umurumda değil. Başkana olan tepki hakkında şunu diyebilirim. Başkanımız bize çok destek veriyor ama taraftarların duygularını kabul etmemiz gerekiyor. " dedi.