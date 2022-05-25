TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da flaş Nwakaeme gelişmesi!

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bordo mavili ekip, yıldız isimlerinden Nwakaeme ile sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor opsiyonlu 2 yıllık bir teklifte bulundu, oyuncunun beklentisi 3 yıllık. Kulüp, Nwakaeme'ye Hamsik'e verilen en yüksek ücreti önerdi. Nwakaeme'nin Trabzonspor kariyerine sonlanıyor gibi duruyor. Bu oyuncuya bağlı. Trabzonspor oyuncuya yeni bir teklif yapmayacak." dedi. | Trabzonspor haberleri)