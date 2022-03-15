TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon'dan dugusal mesaj! "Bu son olsun"

Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk için yoluna devam ediyor. Fırtına sosyal medya hesabından da anlamlı bir video yayınladı. Daha 15 yaşındayken yorgun mermi ile hayata gözlerini yuman Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, Trabzonspor ile anlamlı bir kısa film çekti. Genç Emir 11 Ağustos 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bu video bordo mavili ekipten "15 yaşındaki Emir'i katil mermi nedeniyle toprağa veren Mustafa Atıcı'nın haykırışı: Bu son olsun!" başlığı ile paylaşıldı. İşte Trabzonspor ve Mustafa Atıcı'dan anlamlı mesaj... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)