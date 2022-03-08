SPOR HABERİ - Erman Toroğlu'dan MHK'nin hakem kararına flaş yorum! "Devamı gelecek"

Spor haberi... Merkez Hakem Kurulu aldığı karar ile bazı hakemleri Süper Lig hakem listesinden çıkardı. Usta yorumcu Erman Toroğlu bu kararı A Spor'da katıldığı bir programda değerlendirdi. Toroğlu, "Bu operasyonu Merkez Hakem Komitesi ve federasyon tek başına karar verip yapamaz. Bu operasyonu Kulüpler Birliği'nin isteği ve federasyonun onayı ile MHK yapmıştır. Bir yerden başlanacaktı, mutlak yapılması gerekiyordu. Operasyon tam yapıldı mı, bence hayır ancak bir yerden başlanması gerekiyordu. Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir. Yapılması gerekiyordu. Bu bir deprem, büyük bir deprem. Bunun artçıları da olacaktır. Hakem alemi böyle de futbol kulüplerinin yöneticileri çok mu temizler ona da bakalım. Onlar hakemler hakkında bildiklerini söylemiyorlar mı, ortalığı karıştırmıyorlar mı acaba?" ifadelerini kullandı.