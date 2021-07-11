Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Cyle Larin ile sözleşme yenileyecek mi? Menajeri açıkladı! (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlı oyuncu Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Kanadalı oyuncunun geleceği hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mavromaras, "Beşiktaş'tan henüz teklif almadık. Sadece sezon bittikten sonra oyuncumla görüşüp takımda kalmasını istediklerini söylemişler. Ancak kulübün benimle görüşmesi gerekir" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)