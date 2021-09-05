Son dakika Trabzonspor haberi: Mert Müldür için flaş yorum! "Kolay transfer değil" (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Yaz transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, kariyerini Sassuolo'da sürdüren milli yıldız Mert Müldür için düğmeye bastı. Fırtına'nın bu transfer hamlesini değerlendiren A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, "Trabzonspor'da sol bek problemi var diyenlere katılmıyorum. İsmail'in performansı yukarı çıkacaktır, Trondsen de var o bölgede. Mert Müldür transferi de çok kolay bir transfer değil." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)