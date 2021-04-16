Son dakika spor haberi: Canlı yayında duyurdu! "Beşiktaş transferi bitirdi"

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Uçan'ın Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu. | Son dakika Beşiktaş haberleri

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Salih Uçan'ın Alanyaspor'la sözleşmesi bitiyor. Oyuncuyu Galatasaray, Fatih Terim nedeniyle çok istiyordu. Transferde ön görüşme yapılmıştı ve sezon sonuna bırakılmıştı.

Trabzonspor da nabız yokladı ve devreye girdi ama şunu öğrendim, Beşiktaş Salih Uçan'ı bitirmiş. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Islak imzayı görmedik ama prensip anlaşması yapılmış.