Son dakika spor haberleri: THY EuroLeague'de şampiyonu Anadolu Efes'e coşkulu karşılama!

Son dakika spor haberleri: THY EuroLeague'de şampiyon olarak tarih yazan Anadolu Efes yurda döndü. Lacivert-beyazlı kafileyi havaalanında bir grup taraftar coşkuyla karşıladı. Başarının mimarlarından Başantrenör Ergin Ataman da havaalnında açıklamalarda bulundu. Ataman, "3 yıldır bunu bekliyorduk. Sonunda şampiyon olduk. Tüm oyuncularımı, ekip arkadaşlarımı ve ekran başında bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluğu Türk halkına armağan ediyoruz" dedi.