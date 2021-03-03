Son dakika spor haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası Yusuf Günay'dan şok sözler! "Talimatla verilmiş bir kırmızı kart"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Maç sonrası sarı-kırmızılılarda başkan yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu. "Çifte standart var, adalet yok" diyen Günay, "Mohamed'e verilen kırmızı kart, asla ve asla kırmızı kart değil. Talimatla verilmiş bir kırmızı kart gibi. Madem ki Trabzon'daki pozisyonda faul yok, bugünkü pozisyonda neden çağırmadı?" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)