Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor maçının ardından canlı yayında çok sert Fenerbahçe sözleri! "Hayal görüyorsunuz"

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcularından Mehmet Emin Uluç, canlı yayında Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Sarı lacivertlileri çok sert sözlerle eleştiren Uluç, "Şampiyonluk iddialarından bulunuyorsunuz ama hayal görüyorsunuz" ifadeleri kullandı. Ayrıca Uluç, Gaziantep FK maçında Sosa ve Mert Hakan Yandaş ikilisinin oynaması gerektiğini dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)