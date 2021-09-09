Son dakika spor haberi: Josef de Souza'dan Philippe Coutinho sözleri! "Neden olmasın"

Son dakika spor haberi... A Spor'un canlı yayınında merak edilen soruları yanıtlayan Alex Teixeira ve Josef de Souza, altyapıdan yakın arkadaşları olan Coutinho'nun Beşiktaş'a transferine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Josef konuyla alakalı olarak "Philippe Coutinho'ya sürekli Beşiktaş'ı anlatıyorum. Bizden 3 yaş küçük, sürekli bizi izlerdi. Alex hayranı. Barcelona'da oynuyor ve umarım başarılı olur. Bir gün umarım Beşiktaş'a gelir, neden olmasın." dedi. (BJK haberi)