Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fenerbahçe taraftarından özür diledi

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi lansmanında Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz açıklamasında, "Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir şu andaki." ifadelerini kullandı.