Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'yi topa tuttu! "En büyük sorunu..."

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti ve karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, bu maçı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Gençlerbirliği'nin attığı gole "Gol ofsayt değildi, nizami bir gol atıldı" diyen Uluç, "Son 2-3 yıldır Fenerbahçe'nin şöyle bir hastalığı olduğuna inanıyorum. Hakemler doğru karar verir ya da vermez, üzerinize oyunlar oynanır... Bunu tartışmıyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük problemi şu. Buna o kadar inanıyorlar ki ve futbolcuları da o kadar çok inandırıyorlar ki verdikleri demeçlerle, futbolcuların kafasında şöyle bir düşünce oluşuyor. 'Biz aslında muhteşem oynuyoruz, her şeyi dört dörtlük yapıyoruz ama hakemler böyle istiyor'... Değil arkadaş" ifadelerini kullandı.