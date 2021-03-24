Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta imzalar atılıyor! Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha...
Son dakika spor haberi... Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı durumunda bulunan lider Beşiktaş gelecek sezon için de kolları sıvamış durumda... Hangi isimlerle devam edileceği konusunda çalışmaları hızlandıran siyah-beyazlılarda flaş bir gerçek ortaya çıktı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta sıralama ne olursa olsun Atiba ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Arada maddi olarak hiç bir pürüz yok" dedi. (BJK spor haberleri)