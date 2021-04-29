Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Çağdaş Atan A Spor'a konuştu! "Mesut Özil'in oyunda kalması..."

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Atan, "Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarıda Mesut Özil'in oyunda kalması bizi çok şaşırttı. Emre hocayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)