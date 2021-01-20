Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Onyekuru'dan Terim'e flaş sözler! "Fenerbahçe ile görüşeceğim"

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: A Spor yorumcusu Volkan Demir, Sabah Sporu programında transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Henry Onyekuru gündemine dair konuşan Demir, "Onyekuru transfer sürecinin uzamasıyla ilgili Fatih Terim'e rahatsızlığını iletti. 'Benim Galatasaray'a ilettiğim bir süre var. Bu süre zarfında Galatasaray'a transferim gerçekleşmezse, ben artık Fenerbahçe dahil her kulüple görüşmeye başlayacağım' dedi.” ifaedlerini kullandı.