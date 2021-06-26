Son dakika Beşiktaş haberi: Torino'dan Adem Ljajic'e kanca! Transferde Alex Teixeira detayı (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarına devam ederken transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... A Spor muhabiri Sercan Dikme, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Dikme, Adem Ljajic'e Torino'nun talip olduğunu ve Sırp futbolcu ile yollar ayrılırsa Alex Teixeira'ya resmi teklif yapılacağını söyledi. Dikme ayrıca siyah-beyazlıların Diego Costa transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve 2 senelik toplam 4 milyon Euro'luk teklife henüz cevap alınamadığını belirtti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)